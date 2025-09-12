Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 18:03

Картофель без гнили и ростков: два секрета хранения до лета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Собрать урожай и убрать его в подвал недостаточно — без правильной подготовки картофель быстро портится. Чтобы клубни сохранились до лета, нужно учесть всего два важных правила.

Хитрость № 1: не оставлять картофель на солнце
Многие уверены, что клубни нужно просушить под открытым небом. Это опасное заблуждение. Под солнечными лучами в картофеле образуется токсичный соланин, а сами плоды начинают «стареть» быстрее. Вместо крепкой кожуры вы получите ослабленные клубни, которые быстро загниют или дадут ростки.

Хитрость № 2: выдержать картофель на дозревание
После уборки урожай должен пройти период «отдыха». В это время происходит испарение лишней влаги, затягивание микроповреждений и формирование плотной кожуры.

Для дозревания клубни раскладывают в один слой в сухом проветриваемом помещении. При температуре +18…+20 °C процесс занимает 2–3 недели, при +14…+16 °C — около 2 недель. Проверить готовность просто: если кожура легко снимается пальцем, картофель хранить еще рано.

Почему это важно?
Плотная кожура защищает картофель от пересыхания, грибковых инфекций и преждевременного прорастания. Кроме того, за время дозревания заживают повреждения, полученные при сборе.

После подготовки урожай перебирают, убирая все подозрительные клубни, и только затем отправляют в подвал или погреб с хорошей вентиляцией.

Такая нехитрая подготовка позволяет хранить картофель всю зиму и без проблем дотянуть до нового урожая.

Многие огородники привыкли сразу после сбора урожая браться за лопату. Перекопка действительно полезна, но эффективность зависит от времени её проведения. Если сделать всё правильно, можно существенно сократить количество вредителей без применения химии.

урожай
огороды
советы
картофель
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп рассказал, легко ли ему далось введение пошлин против Индии
Суд ввел процедуру банкротства в отношении имущества немецкого автоконцерна
Канатная дорога убила несколько человек на Эльбрусе: что известно, жертвы
Политолог рассказал, за что Макрона могут посадить в тюрьму
В США оценили возможности российского боевого ледокола «Иван Папанин»
В ЦБ раскрыли, сколько в России проблемных кредитов
НАТО начинает ответную операцию после инцидента с дронами в Польше
В Польше возбудили уголовное дело после инцидента с дронами
Школьников опоили газировкой и привели к педофилу: юный сутенер на свободе
Ахматовцы заставили поплатиться оскорбившего спецназ бойца СВО
Аптечный бизнес принес Юлии Высоцкой сотни миллиардов рублей
Путин и моськи. Президент России стал кумиром на Западе: подробности
Набиуллина высказалась о росте тарифов ЖКХ
Юрист объяснил, как правильно платить налог на доходы по вкладам
«Учила вести дебаты»: Пугачева «помогла» Горбачеву развалить СССР?
В МИД высказались о сносе надгробий с могил советских солдат в Эстонии
Путин выступит на Форуме объединенных культур в Петербурге
Монолит или металлокаркас: что выбрать для коммерческого объекта?
«Извините за подробности»: популярный блогер жестко отравился в московском ресторане
В Госдуме подняли на смех идею США признать Россию спонсором терроризма
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.