Картофель без гнили и ростков: два секрета хранения до лета

Картофель без гнили и ростков: два секрета хранения до лета

Собрать урожай и убрать его в подвал недостаточно — без правильной подготовки картофель быстро портится. Чтобы клубни сохранились до лета, нужно учесть всего два важных правила.

Хитрость № 1: не оставлять картофель на солнце

Многие уверены, что клубни нужно просушить под открытым небом. Это опасное заблуждение. Под солнечными лучами в картофеле образуется токсичный соланин, а сами плоды начинают «стареть» быстрее. Вместо крепкой кожуры вы получите ослабленные клубни, которые быстро загниют или дадут ростки.

Хитрость № 2: выдержать картофель на дозревание

После уборки урожай должен пройти период «отдыха». В это время происходит испарение лишней влаги, затягивание микроповреждений и формирование плотной кожуры.

Для дозревания клубни раскладывают в один слой в сухом проветриваемом помещении. При температуре +18…+20 °C процесс занимает 2–3 недели, при +14…+16 °C — около 2 недель. Проверить готовность просто: если кожура легко снимается пальцем, картофель хранить еще рано.

Почему это важно?

Плотная кожура защищает картофель от пересыхания, грибковых инфекций и преждевременного прорастания. Кроме того, за время дозревания заживают повреждения, полученные при сборе.

После подготовки урожай перебирают, убирая все подозрительные клубни, и только затем отправляют в подвал или погреб с хорошей вентиляцией.

Такая нехитрая подготовка позволяет хранить картофель всю зиму и без проблем дотянуть до нового урожая.

Многие огородники привыкли сразу после сбора урожая браться за лопату. Перекопка действительно полезна, но эффективность зависит от времени её проведения. Если сделать всё правильно, можно существенно сократить количество вредителей без применения химии.