Осенняя перекопка огорода: как мороз помогает избавиться от вредителей

Многие огородники привыкли сразу после сбора урожая браться за лопату. Перекопка действительно полезна, но эффективность зависит от времени её проведения. Если сделать всё правильно, можно существенно сократить количество вредителей без применения химии.

Кого уничтожает перекопка

Большинство насекомых и их личинок зимуют в верхнем слое почвы, где теплее всего. Среди них — один из самых опасных вредителей огорода, проволочник, личинка жука-щелкуна. Обычно он устраивается на глубине 5–15 см, то есть именно там, куда достаёт обычная лопата.

Когда приступать к работе

Перекапывать землю в сентябре — ошибка. В это время личинки ещё активны и легко уходят глубже, где мороз их уже не достанет. Весной они проснутся и снова повредят посадки.

Лучший момент — после наступления стабильных ночных заморозков, когда температура держится на уровне –2…–5 °C. В большинстве регионов России это вторая половина октября или начало ноября.

Как работает метод

Когда земля сверху уже прихвачена морозцем, вредители погружаются в спячку в верхних слоях почвы. При перекопке комья земли переворачиваются, и личинки оказываются на поверхности. Холодный воздух быстро их поражает, и уже через несколько часов насекомые погибают.

Такая осенняя перекопка позволяет значительно уменьшить численность вредителей и подготовить огород к весеннему сезону без лишних затрат и химических обработок.

