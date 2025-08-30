День знаний — 2025
30 августа 2025 в 16:24

Август на грядке — секрет сидератов: быстрый старт для почвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В конце лета грядки таят больше возможностей, чем в разгар сезона. Секрет кроется в правильном выборе сидератов для августовского посева.

Сидераты — это растения, которые улучшают структуру почвы и насыщают её питательными веществами. Зелёная масса после заделки служит натуральным органическим удобрением.

Лучшие культуры для августа

  • Белая горчица — выделяет фитонциды, подавляющие болезнетворные микроорганизмы.
  • Вика яровая — обогащает почву азотом благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями.
  • Фацелия — бурно растёт, привлекает опылителей и рыхлит плотный слой почвы.
  • Овёс обыкновенный — защищает поверхность от эрозии и перегрева, легко зарывается после лёгких заморозков.
  • Редька масличная — проникает в глубину плотных слоёв, разрушает их и выводит лишние соли, формируя ценный гумус.

Правила посева
Сеять сидераты следует на очищенную от сорняков грядку с рыхлой почвой. Равномерное распределение семян обеспечивает плотный покров и оптимальный рост. Посев проводят при температуре почвы выше 8 °C и после дождей — всходы появляются уже через две недели.

Уход и защита
Укрытие свежих посевов тонким слоем опилок или компоста сохраняет влагу и защищает молодые растения. Разросшаяся зелень создаёт естественный барьер против сорняков.

Зачем это нужно
Осенью увядшие сидераты пригибаются к земле под тяжестью осадков и легко зарываются во время вспашки. Весной грядка получает богатый старт для новых культур. Августовские сидераты снижают потребность в минеральных удобрениях и обеспечивают высокий урожай в следующем сезоне.

Посадка чеснока под зиму становится всё более популярной у садоводов. И это неудивительно: в осенний период зубчики лучше укореняются и дают мощные растения.

грядки
огороды
советы
дачи
Валерия Мартынович
В. Мартынович
