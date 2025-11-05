Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 11:02

Осенняя перекопка — враг урожая: щадящие методы подготовки грядок к зиме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Традиционная перекопка грунта нередко наносит почве серьезный ущерб, нарушая ее природное равновесие. Современные агротехники предлагают бережные альтернативы, сохраняющие плодородие земли и экономящие силы огородника.

Глубокая обработка лопатой разрушает структуру почвы и жизнедеятельность полезных микроорганизмов, а также выносит на поверхность семена сорняков. Вместо этого стоит применять поверхностное рыхление (5–7 см) плоскорезом или граблями — так сохраняется работа бактерий и дождевых червей.

Важную роль играет мульчирование: компост, перепревший навоз или скошенная трава защищают почву, удерживают влагу и тепло. Эффективен и посев сидератов (горчицы, ржи): их корни рыхлят грунт, а зеленая масса после заморозков становится органическим удобрением.

В нетронутой почве микроорганизмы сохраняют активность зимой, постепенно превращая органику в гумус. Через 2-3 года таких щадящих методов структура земли становится зернистой, обеспечивая идеальные условия для стабильных урожаев.

Ранее сообщалось, что именно ноябрьские подкормки играют решающую роль в подготовке растений к зимовке и формировании будущего урожая. Правильный выбор удобрений в этот период — залог здоровья вашего сада.

Читайте также
Все смешиваю за 5 минут и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество
Все смешиваю за 5 минут и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Смешиваю три ингредиента — и творожный десерт готов: так просто, что будете готовить каждый день
Общество
Смешиваю три ингредиента — и творожный десерт готов: так просто, что будете готовить каждый день
Беру лаваш, творог и яблоко — и через 20 минут едим: самый быстрый десерт, от которого не потолстеешь, — творожный штрудель с яблоками
Общество
Беру лаваш, творог и яблоко — и через 20 минут едим: самый быстрый десерт, от которого не потолстеешь, — творожный штрудель с яблоками
Лук под зиму: как мульчирование гарантирует урожай и бережет силы дачника — секреты опытного садовода
Общество
Лук под зиму: как мульчирование гарантирует урожай и бережет силы дачника — секреты опытного садовода
Обалденный сорт томатов: черный красавец, который покорит вас вкусом и урожайностью, — выбор опытного садовода
Общество
Обалденный сорт томатов: черный красавец, который покорит вас вкусом и урожайностью, — выбор опытного садовода
огороды
грядки
осень
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата возвращения сборной России по футболу на международную арену
КНДР направила тысячи военных в зону СВО
Раскрыто, почему дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме
Стало известно, как новые санкции отразились на экспорте российской нефти
Врач объяснила, какие продукты помогут поддержать иммунитет
«Прощай, Юра»: российские звезды скорбят по Николаеву
В России появятся детские сим-карты
Не обрезали? Узнайте, как спасти свой сад без лишних хлопот и потерь
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу
Стали известны имена лучших исполнителей 2025 года
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского завершился в Великом Новгороде
В Госдуме назвали сумму предельной выплаты по больничному
Родителям рассказали, как вовремя распознать проблемы со слухом у детей
Марочко раскрыл, что происходит в Северске
На Украине дети остались без уроков физкультуры из-за ТЦК
В Госдуме допустили скорый допуск россиян в командных видах спорта
Марочко раскрыл детали продвижения российских войск в районе Северска
Экономист рассказал, какой группе россиян увеличат пенсии в декабре
Американская компания зарегистрировала в России товарные знаки
Китай принял решение по пошлинам на товары из США
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.