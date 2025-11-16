Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Копеечное удобрение для сада: почему навоз нельзя оставлять на поверхности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Осенью многие спешат удобрить огород навозом, считая это гарантией богатого урожая. Но мало просто разбросать его по участку — одна распространенная ошибка может лишить почву всей пользы от этого ценного удобрения. Оказывается, главный секрет кроется не в самом навозе, а в том, что мы делаем с ним сразу после внесения.

Самая большая ошибка — оставить разбросанный навоз на поверхности почвы на несколько дней. Под воздействием ветра и солнца он быстро теряет все свои питательные свойства, особенно азот, который просто улетучивается.

Чтобы сохранить всю пользу, нужно сразу же после распределения навоза перекопать землю, заделав его на глубину штыка лопаты. Тогда за зиму удобрение правильно переработается, и к весне почва будет идеально подготовлена для новых посадок, радуя вас плодородием и богатым урожаем без лишних затрат.

