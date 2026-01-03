Опилки на даче: как превратить древесные отходы в золотую жилу для урожая

Думаете, опилки — просто мусор после стройки? На самом деле это бесценный помощник для дачника, если знать, как их правильно использовать! При грамотном подходе они улучшат почву, сберегут влагу и повысят урожайность. А вот необдуманное применение, наоборот, может навредить растениям.

Главное — выбрать правильные опилки: только натуральные, без краски и клея. Отходы от ДСП или фанеры категорически не подойдут — в них полно вредных веществ. Свежие опилки сразу в грунт не вносят: им нужно отлежаться и потемнеть. Если в почве мало азота, замочите опилки на две недели в растворе мочевины (200 г на 10 л воды).

Помните: опилки повышают кислотность грунта. Чтобы этого избежать, смешивайте их с древесной золой, доломитовой мукой или мелом. Лучший вариант использования — компостирование. Укладывайте опилки в яму слоями, чередуя с травой, листьями и землей. Так получится питательный перегной с отличной структурой.

А вот для мульчирования дорожек и междурядий можно брать и необработанные опилки — они хорошо сдерживают сорняки и сохраняют влагу.

