Как только сходит снег, кидаю скорлупки в землю и бед не знаю: даже бедная почва оживает

Подписывайтесь на нас в MAX

Как только весной сходит снег, я первым делом иду не за удобрениями, а за банкой со скорлупой. Почва будто просыпается, растения крепнут, а урожай радует без лишних затрат. Простой кухонный отход превращается в настоящий эликсир для грядок и сада. Всего за сезон земля становится рыхлой, питательной и «живой», рассада быстрее приживается, деревья лучше цветут, а овощи растут крепкими и сочными. Всё без химии, переплат и сложных схем — только проверенный природный способ.

Ингредиенты: яичная скорлупа от сырых яиц, тёплая вода, бумажные полотенца для сушки, кофемолка или ступка для измельчения, стеклянная банка для хранения.

Скорлупу тщательно промывают, убирая плёнку, хорошо просушивают и измельчают в крошку или порошок, после чего хранят в сухом месте. Весной и летом её подсыпают при перекопке грядок, добавляют в лунки при посадке рассады, рассыпают под кустами и деревьями, слегка заделывая в почву. Для снижения кислотности порошок равномерно распределяют по поверхности и проливают водой. В приствольных кругах используют более крупные кусочки как мульчу, чтобы удерживать влагу и сохранять рыхлость. Для защиты от вредителей скорлупу слегка смешивают с растительным маслом и раскладывают в проблемных местах. Главное правило — использовать только хорошо высушенную скорлупу и вносить её регулярно, небольшими порциями, тогда почва постепенно восстанавливается и начинает работать на урожай сама.

Ранее мы рассказывали о растении-золотом ковре, который цветет 4 месяца. Пупавка — многолетник не требует особого ухода.

