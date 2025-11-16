Влажные туфли к утру: как быстро высушить обувь без деформации — секрет домохозяек

Промочить ноги и остаться без сухой обуви к утру — знакомая многим ситуация, которая портит планы и настроение. Обычная сушка на батарее часто деформирует кожу и замшу, но существует удивительно бережный способ вернуть обуви комфорт за ночь. Для этого не понадобятся специальные приборы, только две простые вещи, которые есть в каждом доме.

Секрет метода в использовании обычной поваренной соли, которая прекрасно впитывает влагу. Соль нужно слегка прогреть на сухой сковороде и пересыпать в хлопковые носки, которые затем помещаются внутрь промокшей обуви.

За ночь соль заберет всю лишнюю влагу, и утром вы сможете надеть уже сухие и удобные туфли, сохранившие свою форму. Этот способ особенно выручает, когда нужно быстро подготовить обувь к новому дню без риска испортить любимую пару.

