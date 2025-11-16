Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 10:29

Забытое сокровище для вашего огорода: как трухлявая древесина лечит землю

Фото: Manfred Bail/imageBROKER/Global Look Press
После сбора урожая почва на участке часто напоминает уставшего человека, ей нужно восстановить силы и здоровье. За лето в земле накапливаются возбудители болезней, и вместо дорогих препаратов можно использовать удивительное натуральное средство, которое многие просто не замечают под ногами.

Речь идет о самой обычной трухлявой древесине, которая в процессе разложения становится настоящим эликсиром для огорода. Она содержит особые вещества и бактерии, которые естественным образом подавляют патогенную микрофлору, включая возбудителей фитофторы.

Этот простой материал можно добавлять в компост для обогащения его состава, готовить на его основе питательный настой для полива грядок или вносить древесную труху прямо в почву при перекопке. Такой подход не только безопасен для растений, но и помогает существенно сэкономить, превращая ненужные остатки в ценное удобрение и защиту для будущего урожая.

Ранее сообщалось, что засор раковины — частая бытовая неприятность, вызванная скоплением жира и остатков пищи в трубах. Прежде чем применять агрессивные средства, попробуйте безопасные домашние методы.

