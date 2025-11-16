Забытое сокровище для вашего огорода: как трухлявая древесина лечит землю

После сбора урожая почва на участке часто напоминает уставшего человека, ей нужно восстановить силы и здоровье. За лето в земле накапливаются возбудители болезней, и вместо дорогих препаратов можно использовать удивительное натуральное средство, которое многие просто не замечают под ногами.

Речь идет о самой обычной трухлявой древесине, которая в процессе разложения становится настоящим эликсиром для огорода. Она содержит особые вещества и бактерии, которые естественным образом подавляют патогенную микрофлору, включая возбудителей фитофторы.

Этот простой материал можно добавлять в компост для обогащения его состава, готовить на его основе питательный настой для полива грядок или вносить древесную труху прямо в почву при перекопке. Такой подход не только безопасен для растений, но и помогает существенно сэкономить, превращая ненужные остатки в ценное удобрение и защиту для будущего урожая.

