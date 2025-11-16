Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Секрет сияющих конфорок: как вернуть газовой плите идеальную чистоту без усилий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мытье газовой плиты часто превращается в настоящую борьбу с застарелым жиром и нагаром, особенно на конфорках. Но существует несколько простых домашних способов, которые легко справляются даже с самыми стойкими загрязнениями. Эти методы помогут вернуть горелкам первоначальный блеск, используя лишь доступные средства с вашей кухни.

Для свежих загрязнений прекрасно подойдет раствор обычной лимонной кислоты, который просто заливают в емкость с конфорками. С более серьезным налетом справится паста из соды, перекиси водорода и моющего средства, которую наносят на поверхность горелок всего на несколько минут. После такой обработки конфорки начинают буквально сиять, выглядя как новые, а вы получаете безупречно чистую плиту без лишних трат на дорогую химию.

