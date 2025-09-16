Осенние сырники: интересный рецепт с яблоками и тыквой

Осенние сырники отличаются особым вкусом и ароматом, который дарят сезонные фрукты и овощи. Добавьте к традиционному рецепту творожных сырников тёртые яблоки, кусочки груши или пюре из тыквы, чтобы получить новое осеннее блюдо.

Ингредиенты

Творог (рекомендуем 5%) — 500 г

Куриные яйца — 2 шт.

Мука — 4 ст. л.

Сахарный песок — 2 ст. л.

Щепотка соли

Тертое яблоко или пюре из тыквы — 100 г (можете взять 50 г одного и другого ингредиента)

Ваниль или корица — по вкусу

Масло подсолнечное — для жарки

Сметана или мед — для подачи

Пошаговый рецепт

В подходящей по глубине емкости соедините основные ингредиенты: творог, яйца, сахар. Добавьте небольшую щепотку соли, аккуратно всыпьте муку. Как следует все размешайте до однородности. Тертое яблоко или тыквенное пюре отправьте к основной массе. По вкусу можно добавить щепотку корицы или ванили. Сформируйте из полученной массы небольшие кругляшки, затем слегка придавите их. Разогрейте сковороду с растительным маслом на средней мощности плиты. Обжаривайте сырнички с двух сторон до румяности, где-то по 3–4 минуты с каждой стороны.

Посмотрите другой рецепт на нашем сайте: оливье с кабачками.