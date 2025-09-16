Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 12:22

Осенние сырники: интересный рецепт с яблоками и тыквой

Сырники с яблоками и тыквой Сырники с яблоками и тыквой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осенние сырники отличаются особым вкусом и ароматом, который дарят сезонные фрукты и овощи. Добавьте к традиционному рецепту творожных сырников тёртые яблоки, кусочки груши или пюре из тыквы, чтобы получить новое осеннее блюдо.

Ингредиенты

  • Творог (рекомендуем 5%) — 500 г
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Мука — 4 ст. л.
  • Сахарный песок — 2 ст. л.
  • Щепотка соли
  • Тертое яблоко или пюре из тыквы — 100 г (можете взять 50 г одного и другого ингредиента)
  • Ваниль или корица — по вкусу
  • Масло подсолнечное — для жарки
  • Сметана или мед — для подачи

Пошаговый рецепт

В подходящей по глубине емкости соедините основные ингредиенты: творог, яйца, сахар. Добавьте небольшую щепотку соли, аккуратно всыпьте муку. Как следует все размешайте до однородности. Тертое яблоко или тыквенное пюре отправьте к основной массе. По вкусу можно добавить щепотку корицы или ванили. Сформируйте из полученной массы небольшие кругляшки, затем слегка придавите их. Разогрейте сковороду с растительным маслом на средней мощности плиты. Обжаривайте сырнички с двух сторон до румяности, где-то по 3–4 минуты с каждой стороны.

Посмотрите другой рецепт на нашем сайте: оливье с кабачками.

блюда
кулинария
кухня
рецепт
рецепты
сырники
тыква
яблоки
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.