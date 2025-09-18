Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 12:44

«Газпром нефть» пошла на жертвы ради цен на бензин

«Газпром нефть» перенесла ремонт Омского НПЗ для удержания цен на топливо

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Газпром нефть» поддержала меры правительства по стабилизации топливного рынка, сообщил глава компании Александр Дюков на полях форума TNF 2025. Он заявил об увеличении поставки бензина на внутренний рынок и перенесет ремонтные работы, в том числе на Омском НПЗ, пишет ТАСС.

Правительство приняло целый ряд мер по стабилизации ситуации на топливном рынке — ограничен экспорт бензинов, даны рекомендации производителям по корректировке графиков ремонтов НПЗ и увеличению поставок на рынок РФ, — сказал Дюков.

По словам главы «Газпром нефти», компания максимизирует поставки моторного топлива. В сентябре компания увеличит поставки бензина на внутренний рынок на 14% к прошлому году. Кроме того, для сдерживания роста оптовых цен на автобензины компания увеличила биржевую реализацию с 15 до 17% от объемов производства, отметил Дюков.

ФАС выдала предупреждение ООО «Газпромнефть — региональные продажи». Компания устанавливала разные цены на топливо на своих АЗС в Тюменской области. В службе отметили, что такие действия содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Газпром
Газпром нефть
топливо
бензин
НПЗ
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.