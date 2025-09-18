«Газпром нефть» пошла на жертвы ради цен на бензин «Газпром нефть» перенесла ремонт Омского НПЗ для удержания цен на топливо

«Газпром нефть» поддержала меры правительства по стабилизации топливного рынка, сообщил глава компании Александр Дюков на полях форума TNF 2025. Он заявил об увеличении поставки бензина на внутренний рынок и перенесет ремонтные работы, в том числе на Омском НПЗ, пишет ТАСС.

Правительство приняло целый ряд мер по стабилизации ситуации на топливном рынке — ограничен экспорт бензинов, даны рекомендации производителям по корректировке графиков ремонтов НПЗ и увеличению поставок на рынок РФ, — сказал Дюков.

По словам главы «Газпром нефти», компания максимизирует поставки моторного топлива. В сентябре компания увеличит поставки бензина на внутренний рынок на 14% к прошлому году. Кроме того, для сдерживания роста оптовых цен на автобензины компания увеличила биржевую реализацию с 15 до 17% от объемов производства, отметил Дюков.

ФАС выдала предупреждение ООО «Газпромнефть — региональные продажи». Компания устанавливала разные цены на топливо на своих АЗС в Тюменской области. В службе отметили, что такие действия содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.