17 сентября 2025 в 19:39

«Газпромнефть» поймали на ценовом «беспределе» в российском регионе

ФАС выдала «Газпромнефти» предупреждение из-за разных цен на топливо в Тюмени

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ФАС выдала предупреждение ООО «Газпромнефть — региональные продажи», сообщили в пресс-службе ведомства. Компания устанавливала разные цены на топливо на своих АЗС в Тюменской области.

Компания занимает доминирующее положение на рынке бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в границах г. Тюмени и Тюменского района. Организация повысила цены на топливо на отдельных АЗС без экономически или технологически обусловленных причин, — сказано в сообщении.

В ФАС отметили, что такие действия содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Тюменское УФАС России обязало общество исполнить предупреждение до 29 сентября текущего года. В случае неисполнения будет возбуждено антимонопольное дело, добавили в ведомстве.

Ранее ФАС вынесла предупреждение «Азимуту» на фоне разных сборов за обмен и возврат авиабилетов. Ведомство потребовало от авиакомпании устранить нарушения. Уточняется, что «Азимут» взимает с пассажиров плату за изменение или отказ от билетов в зависимости от времени обращения: до вылета самолета сбор начинается от четырех тысяч рублей, после вылета — от восьми тысяч рублей.

Газпром
ФАС
цены
АЗС
предупреждения
топливо
