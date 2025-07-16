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16 июля 2025 в 14:56

ФАС вынесла предупреждение одной авиакомпании за поборы с пассажиров

ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Азимут» из-за сборов за обмен билетов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба России вынесла предупреждение «Азимуту» на фоне разных сборов за обмен и возврат авиабилетов, сообщили в пресс-службе ведомства. ФАС потребовала от авиакомпании устранить нарушения.

Ведомство установило, что «Азимут» взимает с пассажиров плату за изменение или отказ от билетов в зависимости от времени обращения: до вылета самолета сбор начинается от четырех тысяч рублей, после вылета — от восьми тысяч рублей. По данным ведомства, такие различия в стоимости за одинаковые действия не имеют экономического обоснования.

Согласно законодательству, авиакомпания вправе устанавливать плату за добровольный отказ от полета или обмен билетов, но размер этой платы должен соответствовать фактическим затратам перевозчика. В ФАС отметили, что действия «Азимута» могут нарушать антимонопольные нормы. Ведомство обязало авиакомпанию в течение 30 дней пересмотреть и утвердить единый экономически обоснованный размер сборов за обмен и возврат билетов независимо от времени вылета.

Ранее ФАС оштрафовала Т-Банк из-за распространения вводящей в заблуждение телерекламы. В ведомстве уточнили, что клиентам показали привлекательную информацию, где важные условия были указаны мелким шрифтом.

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