ФАС оштрафовала популярный банк Т-Банк оштрафовали за рекламу о бесплатном снятии наличных с карты

Т-банк был оштрафован за распространение вводящей в заблуждение телерекламы, сообщили в пресс-центре Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По данным ведомства, соответствующая реклама содержала привлекательную для клиентов информацию о бесплатном снятии наличных с карты, при этом другие важные условия услуги были указаны в сноске мелким шрифтом. Спустя короткое время эту сноску убрали.

Ведомство возбудило дело о нарушении рекламного законодательства, признало рекламу организации ненадлежащей, предписало прекратить ее распространение и оштрафовало банк, — сказано в сообщении.

До этого в России ФАС возбудила административное дело против Т-Банка. Поводом стали нарушения в радиорекламе, где утверждалось о возможности беспрепятственных переводов без указания важных ограничений.

Ранее ФАС оштрафовала Альфа-Банк за вводящую в заблуждение рекламу кредитной карты. Ведомство установило, что рекламные материалы в метро и поисковиках обещали «кешбэк 10% на все», однако акция распространялась лишь на отдельные операции.