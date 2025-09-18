«Интервидение-2025»
18 сентября 2025 в 12:40

Крупнейший астероид длиной почти 300 метров прошел мимо Земли

Опасный астероид 2025 FA22 прошел на минимальном расстоянии от Земли

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Астероид 2025 FA22, который в начале года занимал первую позицию в списке наиболее опасных космических объектов, благополучно пролетел Землю, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По словам астрономов, расстояние между астероидом и планетой составило порядка 800 тысяч километров.

Астероид 2025 FA22, размером 130 на 290 метров, входящий в список одних из наиболее потенциально опасных тел для планеты, сегодня в 10:41 по московскому времени благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии (около 800 тысяч километров) и в настоящее время уходит от планеты, — рассказали ученые.

По их словам, ближайшее новое сближение астероида с Землей произойдет 20 августа 2036 года, однако тогда он пройдет мимо нашей планеты на расстоянии в 25 раз большем, чем нынешнее. Более опасные подходы ожидаются в 2089 году и особенно в 2173 году.

Ранее китайские специалисты предложили отправить к астероиду (99942) Апофис миссию. Проект предусматривает установку двух малых спутников в районе первой точки Лагранжа системы Солнце — Земля (L1). Аппаратам не понадобится отдельный запуск: их планируют добавить к миссии по исследованию астероидов, которые двигаются около орбиты Венеры.

