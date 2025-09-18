Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 12:45

Набиуллина оценила потенциал фондового рынка России

Набиуллина: влияние ключевой ставки на фондовый рынок временно

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский фондовый рынок обладает огромным потенциалом, заявила на Московском финансовом форуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, влияние ключевой ставки на рынок носит временный характер, компании продолжат выходить на него, сообщает ТАСС.

Огромный потенциал у фондового рынка. Он огромный. Конечно, сейчас на него влияет ставка. Но я с вами абсолютно согласна, что это может быть не самое большое влияние. Но оно пройдет, оно временно. Все равно предприятия выходят на рынок, стратегически принимают решения, а ставка влияет только на момент, когда они хотят выйти, — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ также отметила, что в российской экономике нет рецессии. По ее словам, летом экономические показатели росли умеренными темпами, что естественно после «перегрева». Она отметила, что за это время в стране активизировался потребительский спрос.

Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что каждый процентный пункт ключевой ставки обходится федеральному бюджету в 280 млрд рублей. Он напомнил, что полтора года назад один из заместителей министра финансов Антона Силуанова оценивал сумму в 200 млрд рублей.

ключевая ставка
Центробанк
Эльвира Набиуллина
фондовый рынок
