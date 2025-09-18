Собянин раскрыл, что происходит с экономикой Москвы Собянин: Москва сохраняет экономический рост по всем направлениям

Москва сохраняет экономический рост по всем направлениям, заявил мэр столицы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме. Выступление транслировалось на официальном сайте мероприятия. По его словам, в городе наблюдается рост инвестиций, увеличение промышленного производства и даже небольшой рост торговли.

Я соглашусь с тем, что о рецессии какой-то говорить не приходится. У нас сохраняется рост, пусть он меньше, чем в прошлом году, но это рост. <…> Практически по всем направлениям есть рост — и рост инвестиций, и рост промышленного производства, и даже небольшой рост торговли, — поделился Собянин.

По словам мэра, даже робкие намеки на смягчение монетарной политики уже стимулируют производство автомобилей, увеличение потребительского спроса и рост кредитования. Собянин предположил, что экономика находится в самой низкой точке роста и в ближайшее время приобретет положительную динамику развития, пусть и незначительную.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что период планового охлаждения российской экономики следует пройти плавно — не переборщить, но и не недоработать. По словам министра, власти нужно следить за бюджетом и денежно-кредитной политикой.