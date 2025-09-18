Собянин раскрыл, что происходит с экономикой Москвы

Москва сохраняет экономический рост по всем направлениям, заявил мэр столицы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме. Выступление транслировалось на официальном сайте мероприятия. По его словам, в городе наблюдается рост инвестиций, увеличение промышленного производства и даже небольшой рост торговли.
Я соглашусь с тем, что о рецессии какой-то говорить не приходится. У нас сохраняется рост, пусть он меньше, чем в прошлом году, но это рост. <…> Практически по всем направлениям есть рост — и рост инвестиций, и рост промышленного производства, и даже небольшой рост торговли, — поделился Собянин.
По словам мэра, даже робкие намеки на смягчение монетарной политики уже стимулируют производство автомобилей, увеличение потребительского спроса и рост кредитования. Собянин предположил, что экономика находится в самой низкой точке роста и в ближайшее время приобретет положительную динамику развития, пусть и незначительную.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что период планового охлаждения российской экономики следует пройти плавно — не переборщить, но и не недоработать. По словам министра, власти нужно следить за бюджетом и денежно-кредитной политикой.