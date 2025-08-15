Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 20:34

Макрона заметили на отдыхе в компании накачанных мужчин

Макрон отправился на отдых в компании неизвестных мужчин

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Jasmine Aissaoui/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился отдыхать на Лазурный берег в компании неизвестных мужчин, передает SHOT. Накачанные спутники главы государства купались в открытом море возле лодки политика.

Судя по фото местных изданий, президента на отдыхе сопровождали четверо мускулистых мужчин. Еще один, возможно, выступал в качестве инструктора. На отдыхе Макрон облачился в пляжные шорты темного цвета. Торс президент Франции оставил обнаженным.

Ранее глава государства опубликовал в соцсетях сгенерированный нейросетями ролик об Олимпийских играх в Париже. В начале видео показано, как французский лидер плачет, — пояснение к ролику гласит, что так он тоскует по спортивным соревнованиям.

При этом политолог Иван Бутнев обратил внимание, что рейтинг Макрона резко рухнул во Франции. Собственный народ обвиняет президента в провалах внутренней политики и усилении радикальных движений. По мнению эксперта, желание лидера выступать в роли посредника во всей европейской политике подрывает его авторитет внутри страны.

