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26 июля 2025 в 16:05

Макрон показал, как льет слезы по Олимпиаде в Париже

Макрон опубликовал сгенерированное нейросетями видео об Олимпиаде в Париже

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал на своей странице в соцсети X сгенерированный нейросетями ролик об Олимпийских играх в Париже. В начале видео показано, как французский лидер плачет, — пояснение к нему гласит, что так он тоскует по спортивным соревнованиям.

Когда ты тоскуешь по [Олимпийским] играм в Париже, — гласит надпись, сопровождающая кадры плачущего президента.

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа 2024 года. Соревнования сопровождались чередой скандалов. Один из наиболее громких случился после заплыва триатлонистов в грязной Сене — спортсменов по окончании гонки рвало, после чего выяснилось, что они отравились кишечной палочкой. При этом до начала соревнований власти французской столицы уверяли, что вода пригодна для безопасного плавания.

В феврале 2025 года Международный олимпийский комитет отправил официальные приглашения на соревнования национальным олимпийским комитетам и их ведущим спортсменам за год до старта XXV зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В ходе специальной церемонии президент МОК Томас Бах вручил приглашения представителям НОК Греции и странам — хозяйкам Олимпийских игр, включая Китай, Францию, Италию и США. Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года.

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