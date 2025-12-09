ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 23:37

Во Франции считают, что Трамп нанес по Зеленскому последний удар

Филиппо: Трамп нанес по Зеленскому последний удар из-за непринятия условия США

Владимир Зеленский, Дональд Трамп Владимир Зеленский, Дональд Трамп Фото: Иллюстрация NEWS.ruВладимир Зеленский, Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп своими заявлениями по мирному соглашению нанес серьезный и последний удар по президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. По его мнению, это нанесло значительный ущерб позициям киевских властей

Трамп только что нанес по Зеленскому последний удар! Очень серьезный удар! — сказано в публикации.

Ранее администрация президента США дала Зеленскому «считаные дни» на рассмотрение мирного плана Трампа. В качестве желаемого срока для согласования сделки называется 25 декабря. В свою очередь украинский президент заявил о необходимости предварительных консультаций с европейскими партнерами.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов предположил, что Зеленский уже скоро может стать фигурантом расследования НАБУ. Это возможно, если Киев продолжит сопротивляться мирному плану США, отметил он.

Кроме того, советник главы ДНР военный эксперт Ян Гагин заявил: в случае ликвидации Зеленского его попытаются героизировать на родине. Однако его смерть, по мнению собеседника, ничего не изменит по большому счету для жителей Украины. Сейчас нет задачи его уничтожить, а в будущем его будут судить как военного преступника, предположил Гагин.

