Домашняя настойка из черной смородины за 14 дней — натуральный вкус

Настойка из черной смородины с медом — традиционная домашняя заготовка, сочетающая насыщенный вкус и природную пользу. Известно, что черная смородина богата витамином С и антиоксидантами, а натуральный мед придает напитку мягкость и оздоровительные свойства.

Для приготовления возьмите 800 граммов свежей черной смородины, литр водки, 75 граммов жидкого меда, щепотку корицы и 500–700 мл питьевой воды. Ягоды тщательно переберите, промойте и хорошо просушите. Чтобы максимально раскрыть аромат, измельчите их в блендере или протрите через сито.

Переложите полученную массу в стеклянную банку с плотной крышкой. Залейте водкой, добавьте мед и корицу. Тщательно перемешайте содержимое до однородности.

Банку плотно закройте и поставьте в прохладное, темное место на две недели. Каждые 2–3 дня аккуратно взбалтывайте емкость, чтобы ускорить настаивание и равномерно распределить компоненты. Через 14 дней настойку необходимо процедить через марлю или мелкое сито, удалив жмых.

После фильтрации напиток разбавляют питьевой водой. Количество жидкости выбирают в зависимости от желаемой крепости: 500 мл — для более насыщенного вкуса, до 700 мл — для мягкого, слегка сладковатого профиля. Готовую настойку разливают по бутылкам из темного стекла и хранят в холодильнике или погребе.

В результате получается ароматный, рубинового оттенка напиток с бархатистым вкусом, легкой кислинкой смородины и тонкой сладостью меда. Корица добавляет теплую пряную нотку, делая настойку особенно уютной. Какой бы вкусной ни получилась настойка, не забывайте, что неумеренное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Ранее мы рассказывали об идеальной закуске к настойкам и не только! Это будет лучшим украшением стола.

рецепты
советы
домашние заготовки
ужин
Валентина Еремеева
В. Еремеева
