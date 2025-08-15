Домашняя настойка из черной смородины за 14 дней — натуральный вкус

Настойка из черной смородины с медом — традиционная домашняя заготовка, сочетающая насыщенный вкус и природную пользу. Известно, что черная смородина богата витамином С и антиоксидантами, а натуральный мед придает напитку мягкость и оздоровительные свойства.

Для приготовления возьмите 800 граммов свежей черной смородины, литр водки, 75 граммов жидкого меда, щепотку корицы и 500–700 мл питьевой воды. Ягоды тщательно переберите, промойте и хорошо просушите. Чтобы максимально раскрыть аромат, измельчите их в блендере или протрите через сито.

Переложите полученную массу в стеклянную банку с плотной крышкой. Залейте водкой, добавьте мед и корицу. Тщательно перемешайте содержимое до однородности.

Настойка из черной смородины с медом: рецепт смородиновой наливки в домашних условиях Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Банку плотно закройте и поставьте в прохладное, темное место на две недели. Каждые 2–3 дня аккуратно взбалтывайте емкость, чтобы ускорить настаивание и равномерно распределить компоненты. Через 14 дней настойку необходимо процедить через марлю или мелкое сито, удалив жмых.

После фильтрации напиток разбавляют питьевой водой. Количество жидкости выбирают в зависимости от желаемой крепости: 500 мл — для более насыщенного вкуса, до 700 мл — для мягкого, слегка сладковатого профиля. Готовую настойку разливают по бутылкам из темного стекла и хранят в холодильнике или погребе.

В результате получается ароматный, рубинового оттенка напиток с бархатистым вкусом, легкой кислинкой смородины и тонкой сладостью меда. Корица добавляет теплую пряную нотку, делая настойку особенно уютной. Какой бы вкусной ни получилась настойка, не забывайте, что неумеренное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

