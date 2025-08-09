Вместо варенья из черной смородины готовлю аджику: микс сладости и остроты

Вместо варенья из черной смородины готовлю аджику. Это микс сладости, кислинки и остроты. Ягодная основа придает соусу насыщенный фруктовый аромат, который гармонично сочетается с остротой перца и пряностью чеснока.

Для приготовления пропустите через мясорубку 1 кг черной смородины (без веточек), 500 г болгарского перца, 5–7 острых перчиков (по вкусу), 2 головки чеснока и пучок кинзы. Добавьте 100 г сахара, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. хмели-сунели и 50 мл яблочного уксуса. Тщательно перемешайте, разложите по стерильным банкам и храните в холодильнике.

Через 3 дня аджика раскроет вкус: ягодная сладость смягчит остроту, а чеснок добавит пикантности. Этот соус идеален к мясу, сыру или просто с хлебом — он освежает и бодрит одновременно!

