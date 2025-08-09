Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 23:23

Вместо варенья из черной смородины готовлю аджику: микс сладости и остроты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вместо варенья из черной смородины готовлю аджику. Это микс сладости, кислинки и остроты. Ягодная основа придает соусу насыщенный фруктовый аромат, который гармонично сочетается с остротой перца и пряностью чеснока.

Для приготовления пропустите через мясорубку 1 кг черной смородины (без веточек), 500 г болгарского перца, 5–7 острых перчиков (по вкусу), 2 головки чеснока и пучок кинзы. Добавьте 100 г сахара, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. хмели-сунели и 50 мл яблочного уксуса. Тщательно перемешайте, разложите по стерильным банкам и храните в холодильнике.

Через 3 дня аджика раскроет вкус: ягодная сладость смягчит остроту, а чеснок добавит пикантности. Этот соус идеален к мясу, сыру или просто с хлебом — он освежает и бодрит одновременно!

Ранее стало известно, как приготовить аджику из кабачков «Нежная»: ароматная закуска с легкой остринкой.

аджика
смородина
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько аэропортов России перестали обслуживать рейсы
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 августа 2025 года
«Автор бестселлеров»: Трамп выдвинул кандидатуру зампостпреда США при ООН
«Русская суперженщина!»: как Мария Захарова доводит врагов РФ до бешенства
«Ахмат» обыграл «Зенит» в матче РПЛ
ВСУ применили новую тактику обстрелов Херсонской области
Военный суд дал 2,5 года условно генерал-майору МО РФ за растрату
Батраков стал первым из «Локомотива», забившим три мяча в ворота «Спартака»
Победительница забега в России потеряла сознание на финише
Готовлю аджику «Персидский закат» — с гранатом и фисташками
В российском аэропорту задержали 22 рейса
Два человека погибли в страшной аварии в Татарстане
Политолог назвал три причины, почему Путин и Трамп выбрали Аляску
Полицейские задержали мужчину за прыжок с Эйфелевой башни
Пожилой мужчина стал жертвой атаки ВСУ
Пушилин рассказал о пострадавших в результате атаки ВСУ на Дзержинск
Сотрудники ТЦК на Украине похитили женщину
В Совфеде объяснили выбор Аляски как места для переговоров Трампа и Путина
Российский атлет обновил рекорд России в беге
Паровоз туристического поезда с пассажирами сошел с рельсов
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.