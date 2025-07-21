Аджика из кабачков «Нежная»: ароматная закуска с легкой остринкой

Аджика из кабачков «Нежная» — это ароматная закуска с бархатистой текстурой и сбалансированным вкусом, где сладость кабачков сочетается с пикантностью чеснока и легкой остринкой.

Для приготовления пропустите через мясорубку 2 кг молодых кабачков (без кожуры и семян), 500 г сладкого перца, 3 моркови, 5 зубчиков чеснока и 2 горьких перчика (по желанию). Тушите смесь 40 минут на медленном огне, добавив 200 г томатной пасты, 100 мл растительного масла, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли и 1 ч. л. молотого кориандра. Разлейте горячую аджику по стерильным банкам, закатайте.

Есть аджику можно сразу после остывания. Эта нежная закуска с приятной остротой идеально подойдет к мясу, картошке или просто с хлебом!

Ранее стало известно, как приготовить маринованные баклажаны с луком: эту закуску можно есть уже через 2 часа.