Маринованные баклажаны с луком: эту закуску можно есть уже через 2 часа

Маринованные баклажаны с луком: эту закуску можно есть уже через 2 часа

Маринованные баклажаны — это пикантная закуска с насыщенным вкусом, где нежная мякоть баклажанов сочетается с хрустящим луком и остротой чеснока. Ее можно есть уже через 2 часа после приготовления.

Рецепт: нарежьте 1 кг молодых баклажанов кружочками, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь. Промойте и отварите в кипящей воде 3 минуты, затем откиньте на дуршлаг. Для маринада смешайте 1 нарезанный кольцами лук, 5 измельченных зубчиков чеснока, 50 мл растительного масла, 2 ст. л. уксуса 9%, 1 ч. л. сахара, соль и перец по вкусу. Добавьте рубленую зелень (петрушку, кинзу).

Сложите баклажаны в банку, переслаивая луково-чесночной смесью. Закройте крышкой и уберите в холодильник на 2 часа. Закуска получается в меру острой, с приятной кислинкой и ароматом чеснока — идеально подойдет к мясу, картошке или как самостоятельная закуска.

Подавайте охлажденными, сбрызнув маслом, — это блюдо станет хитом любого застолья! Храните в холодильнике до 5 дней.

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