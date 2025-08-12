Бургершоны — идеальная закуска на зиму! Огуречные кружочки в супермаринаде! Хрустящие, пикантные и невероятно вкусные бургершоны — это универсальная заготовка, которая подойдет и как самостоятельная закуска, и как дополнение к салатам, бургерам или даже просто вприкуску с горячими блюдами. Маринованные огурчики с луком, чесноком и пряностями получаются в меру острыми, сладковатыми и очень ароматными.
Ингредиенты
- Огурцы — 1,5 кг
- Лук репчатый — 250 г
- Вода — 500 мл
- Чеснок — 3 зубчика
- Сахар — 7 ст. л.
- Соль — 1 + 1,5 ст. л. (всего 2,5 ст. л. без горки)
- Семена горчицы — 2 ст. л.
- Куркума — 1 ст. л.
- Уксус 9% — 60 мл
- Перец душистый — 3 горошины
- Перец чёрный — 10 горошин
Приготовление
- Огурцы нарежьте кружочками, лук — полукольцами, смешайте с 1 ст. л. соли и оставьте под гнётом на 30 минут. Выделившийся сок слейте в кастрюлю, добавьте все специи, доведите до кипения. В кипящий маринад выложите огурцы с луком и варите 5 минут.
- В конце влейте уксус, перемешайте и разложите по стерилизованным банкам. Закатайте крышками и храните в прохладном месте.
Ароматные, хрустящие и сочные бургершоны готовы! Идеальная закуска, которая украсит любой стол.
