В копилку закаток на зиму! Острый салат «Болгарка» из баклажанов

В копилку закаток на зиму! Острый салат «Болгарка» из баклажанов

В копилку закаток на зиму! Острый салат «Болгарка» из баклажанов! Этот пикантный салат с баклажанами и сладким перцем — настоящая звезда праздничного стола! Остро-сладкий вкус и насыщенный аромат зелени с чесноком никого не оставят равнодушным.

Ингредиенты на 7 банок по 0,75 л

Основные овощи

Баклажаны — 2 кг (мелкий кубик)

Перец сладкий — 1 кг (соломка)

Морковь — 0,5 кг (крупная тёрка)

Для соуса

Помидоры — 1,5 кг (перекрутить)

Чеснок — 200 г (пресс)

Перец горький — 1 шт. (тёрка)

Укроп и петрушка — по 1 пучку

Масло растительное — 0,5 л

Сахар — 150 г

Соль — 50 г

Уксус 9%-й — 100 мл

Приготовление

Баклажаны нарежьте кубиками (можно предварительно посолить и оставить на 20 минут, чтобы ушла горечь), перец — тонкой соломкой, морковь натрите. Соус: в кастрюлю вылейте томатное пюре, добавьте измельчённый чеснок, горький перец, рубленую зелень, масло, сахар и соль. Доведите до кипения. Тушение: опустите в кипящий соус все овощи. Тушите на среднем огне 50–60 минут, помешивая. За 5 минут до готовности влейте уксус. Закатка: разложите горячий салат по стерильным банкам, закатайте. Переверните, укутайте одеялом до остывания.

Совет: подавайте охлаждённым — как закуску или гарнир к мясу.

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