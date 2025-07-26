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26 июля 2025 в 10:45

В копилку закаток на зиму! Острый салат «Болгарка» из баклажанов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В копилку закаток на зиму! Острый салат «Болгарка» из баклажанов! Этот пикантный салат с баклажанами и сладким перцем — настоящая звезда праздничного стола! Остро-сладкий вкус и насыщенный аромат зелени с чесноком никого не оставят равнодушным.

Ингредиенты на 7 банок по 0,75 л

Основные овощи

  • Баклажаны — 2 кг (мелкий кубик)
  • Перец сладкий — 1 кг (соломка)
  • Морковь — 0,5 кг (крупная тёрка)

Для соуса

  • Помидоры — 1,5 кг (перекрутить)
  • Чеснок — 200 г (пресс)
  • Перец горький — 1 шт. (тёрка)
  • Укроп и петрушка — по 1 пучку
  • Масло растительное — 0,5 л
  • Сахар — 150 г
  • Соль — 50 г
  • Уксус 9%-й — 100 мл

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте кубиками (можно предварительно посолить и оставить на 20 минут, чтобы ушла горечь), перец — тонкой соломкой, морковь натрите.
  2. Соус: в кастрюлю вылейте томатное пюре, добавьте измельчённый чеснок, горький перец, рубленую зелень, масло, сахар и соль. Доведите до кипения.
  3. Тушение: опустите в кипящий соус все овощи. Тушите на среднем огне 50–60 минут, помешивая. За 5 минут до готовности влейте уксус.
  4. Закатка: разложите горячий салат по стерильным банкам, закатайте. Переверните, укутайте одеялом до остывания.

Совет: подавайте охлаждённым — как закуску или гарнир к мясу.

Ранее мы готовили салат из капусты «Зимний» — летнее настроение в банке! Вкуснейшая закатка.

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соленья
баклажаны
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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