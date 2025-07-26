В копилку закаток на зиму! Острый салат «Болгарка» из баклажанов! Этот пикантный салат с баклажанами и сладким перцем — настоящая звезда праздничного стола! Остро-сладкий вкус и насыщенный аромат зелени с чесноком никого не оставят равнодушным.
Ингредиенты на 7 банок по 0,75 л
Основные овощи
- Баклажаны — 2 кг (мелкий кубик)
- Перец сладкий — 1 кг (соломка)
- Морковь — 0,5 кг (крупная тёрка)
Для соуса
- Помидоры — 1,5 кг (перекрутить)
- Чеснок — 200 г (пресс)
- Перец горький — 1 шт. (тёрка)
- Укроп и петрушка — по 1 пучку
- Масло растительное — 0,5 л
- Сахар — 150 г
- Соль — 50 г
- Уксус 9%-й — 100 мл
Приготовление
- Баклажаны нарежьте кубиками (можно предварительно посолить и оставить на 20 минут, чтобы ушла горечь), перец — тонкой соломкой, морковь натрите.
- Соус: в кастрюлю вылейте томатное пюре, добавьте измельчённый чеснок, горький перец, рубленую зелень, масло, сахар и соль. Доведите до кипения.
- Тушение: опустите в кипящий соус все овощи. Тушите на среднем огне 50–60 минут, помешивая. За 5 минут до готовности влейте уксус.
- Закатка: разложите горячий салат по стерильным банкам, закатайте. Переверните, укутайте одеялом до остывания.
Совет: подавайте охлаждённым — как закуску или гарнир к мясу.
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