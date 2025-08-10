Один корж вместо семи: готовим ленивый торт «Медовик»

Ленивый торт «Медовик» — это нежное лакомство с насыщенным медовым вкусом и воздушным кремом, которое готовится в разы быстрее классического варианта! Вам понадобится испечь один корж вместо семи.

Вместо тонких коржей по этому рецепту используется один пышный медовый бисквит, который пропитывается сметанным кремом с ванилью, создавая эффект многослойности.

Для теста смешайте 2 яйца, 100 г сахара, 2 ст. л. меда, 1 ч. л. соды, 250 г муки — получится липкое тесто. Раскатайте пласт толщиной 1 см, выпекайте 10 минут при 180 °C, затем разрежьте горячий корж на квадратики. Для крема взбейте 500 г сметаны (20%) с 100 г сахарной пудры и ванилином. Соберите торт, выложите бисквит в виде коржей, промажьте их кремом, оставьте на 2 часа в холодильнике. (Маленькие кусочки быстро пропитаются!)

Готовый десерт получается влажным, с карамельными нотками меда и нежной кислинкой сметаны — вкус как у настоящего «Медовика», но без многочасовых усилий.

