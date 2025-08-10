Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Подходит для сырных тарелок, соусов к мясу или необычной начинки выпечки.

Пропустите через мясорубку 1 кг черной смородины (вместе с веточками — они дают пикантную горчинку). Переложите смесь в толстостенный таз. Добавьте указанное количество сахара и бальзамического уксуса. Всыпьте 1 ч. л. измельченной гвоздики, 1 горошину душистого перца, щепотку соли. Все перемешайте и оставьте на несколько часов до выделения жидкости. Доведите до кипения, постоянно помешивая. Уменьшите нагрев до минимального и томите 40–50 минут, интенсивно выпаривая жидкость до состояния, когда капля на холодной тарелке не растекается. По завершении варки удалите пену и перец горошком. Немедленно разлейте пасту по маленьким стерильным баночкам (до 200 мл), заполняя доверху. Герметично закрутите банки. Переверните их вверх дном, накройте и укутайте одеялом до полного остывания. Паста приобретает глубокий черный оттенок с золотистыми переливами и сложный пряно-сладковатый вкус с терпкостью.

