Трамп прибыл на Аляску, чтобы встретиться с Путиным

Трамп прибыл на Аляску, чтобы встретиться с Путиным Самолет Трампа приземлился на Аляске для встречи с Путиным

Самолет президента США Дональда Трампа прибыл на Аляску в преддверии саммита с участием лидера России Владимира Путина, передает Reuters. Встреча состоится в 11:00 по местному времени (22:00 мск).

Борт номер один прибыл на военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где состоится саммит. Он приземлился в 10:20 по местному времени (21:20 мск).

Также отмечается, что на авиабазе приземлился самолет летного отряда «Россия» Ту-214 с позывным RSD539. Он выполнял рейс из Магадана в Анкоридж. Борт прибыл на Аляску в 09:45 по местному времени (20:45 мск).

До этого Белый дом обнародовал кадры отправления президента США в Анкоридж. Американский лидер поднялся по трапу на борт воздушного судна, поприветствовал жестом собравшихся, но с журналистами общаться не стал. По прибытии он пообещал встретить Путина лично с почестями, организовав церемониальный прием. Также американский лидер пообещал расстелить красную ковровую дорожку для российского коллеги, сообщали журналисты.