Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 21:25

Трамп прибыл на Аляску, чтобы встретиться с Путиным

Самолет Трампа приземлился на Аляске для встречи с Путиным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AP/ТАСС

Самолет президента США Дональда Трампа прибыл на Аляску в преддверии саммита с участием лидера России Владимира Путина, передает Reuters. Встреча состоится в 11:00 по местному времени (22:00 мск).

Борт номер один прибыл на военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где состоится саммит. Он приземлился в 10:20 по местному времени (21:20 мск).

Также отмечается, что на авиабазе приземлился самолет летного отряда «Россия» Ту-214 с позывным RSD539. Он выполнял рейс из Магадана в Анкоридж. Борт прибыл на Аляску в 09:45 по местному времени (20:45 мск).

До этого Белый дом обнародовал кадры отправления президента США в Анкоридж. Американский лидер поднялся по трапу на борт воздушного судна, поприветствовал жестом собравшихся, но с журналистами общаться не стал. По прибытии он пообещал встретить Путина лично с почестями, организовав церемониальный прием. Также американский лидер пообещал расстелить красную ковровую дорожку для российского коллеги, сообщали журналисты.

США
Дональд Трамп
Аляска
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ выразило мнение по поводу планов Израиля оккупировать сектор Газа
Трамп озвучил, какой встречи он ждет после переговоров с Путиным
Трамп совершил неожиданный жест в адрес Путина в аэропорту на Аляске
«Редкая машина»: военэксперт о самолетах, сопровождавших борт Путина в США
Роскосмос показал снимки Анкориджа, где произошла встреча Путина и Трампа
F-22 Raptor вместо караула: как Аляска встретила Путина и делегацию РФ
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
«Можно подождать»: Ушаков оценил возможность нового саммита РФ-США
Песков рассказал, кто вместе с Путиным проведет переговоры на Аляске
Самолет Путина приземлился на Аляске
Опубликован список поручений правительству РФ по итогам ПМЭФ
Песков поделился важными планами Путина на Аляске после завершения саммита
В РПЦ помолились за исход переговоров на Аляске
Лавров высказался о шансах на отмену американских санкций против России
Путин и Трамп не станут встречаться тет-а-тет
Над США появился еще один самолет спецотряда «Россия»
Стало известно, под каким лозунгом пройдет саммит Путина и Трампа
В США назвали саммит на Аляске победой Путина
Дрон ВСУ оставил без света тысячи жителей Курской области
Трамп прибыл на Аляску, чтобы встретиться с Путиным
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.