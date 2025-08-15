Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 20:32

Россия и США решат судьбу планеты: мировые лидеры о встрече Путина и Трампа

Через несколько часов в Анкоридже начнется встреча на высшем уровне между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Саммит на Аляске приковывает внимание всего мира. NEWS.ru собрал ожидания ведущих политических лидеров о встрече в верхах на Аляске.

Что сказали о саммите друзья России

После того как было принято решение о саммите на Аляске, российский президент переговорил практически со всеми союзниками и РФ и лидерами стран, с которыми у Москвы складываются особые отношения. Глава государства проинформировал их о подходах России к решению ключевых проблем, которые будут обсуждаться с Трампом в Анкоридже.

Китайская сторона рада, что отношения между Россией и США налаживаются. Так предстоящую встречу российского лидера и его американского коллеги прокомментировал председатель КНР Си Цзиньпин, его слова передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Китай с радостью видит, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают взаимные отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса», — сказал Си в беседе Путиным.

Проинформировал Путин о предстоящих переговорах с президентом Трампом и лидера КНДР Ким Чен Ына, который подтвердил неизменную поддержку российской политики и приверженность духу двустороннего договора.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что на переговорах на Аляске будет достигнут прогресс. Более того, белорусский лидер успел накануне саммита и сам переговорить с Трампом, в том числе о предстоящей в Анкоридже встрече. Сам американский президент назвал этот разговор «очень хорошим» и заявил, что «с нетерпением ждет встречи с Лукашенко в будущем».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе разговора с Путиным подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Что сказали о саммите лидеры Запада и на Украине

Если Владимир Путин высказал уважение друзьям и союзникам России и лично говорил с каждым, то Трамп собрал лидеров Евросоюза и пообщался с ними со всеми сразу в ходе онлайн-конференции. Это неудивительно, ведь лидеры Европы в преддверии саммита выступали по сути с ультимативными требованиями, что, по их мнению, «должны» делать российский и американский президенты.

Так, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает от Путина после встречи на Аляске начала переговоров с Украиной «без предварительных условий». По его словам, ФРГ вместе с Киевом и его европейскими союзниками в последние дни показала путь к миру, который сохраняет фундаментальные интересы безопасности Европы и Украины.

«Целью должно быть проведение саммита с участием президента Зеленского. На нем должно быть согласовано прекращение огня. Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности. Территориальные вопросы могут быть решены только с согласия украинцев. Мы четко и единодушно донесли эти послания президенту Трампу по дороге в Анкоридж. Я нахожусь в постоянном контакте с ним по этому вопросу», — заявил Мерц.

Президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе решил сам говорить от имени Дональда Трампа. По его словам, американский лидер намерен бороться за проведение трехсторонней встречи с президентами России и Украины, которая может пройти в Европе. Елисейский дворец анонсировал возможную встречу Макрона и Зеленского после саммита на Аляске.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что предстоящие переговоры представляют реальный шанс добиться прогресса в разрешении кризиса на Украине. При этом саммит на Аляске он обсуждал лично с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зеленский в своем Telegram-канале отметил в преддверии саммита, что ставки на переговорах высоки. «Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона», — написал он.

Наиболее жестко и в ультимативной форме высказалась премьер Италии Джорджа Мелони. Она заявила об удовлетворении единством целей и способностью к диалогу, которые демонстрирует Запад, и выразила благодарность за усилия Трампа, подчеркнув важность продолжения сотрудничества с США для прекращения войны и достижения мира, который будет гарантировать суверенитет и безопасность Украины.

По ее мнению, «справедливый и длительный мир не может существовать без прекращения огня, постоянной поддержки Украины, сохранения коллективного давления на Россию, в частности через санкции, а также прочных и надежных гарантий безопасности, закрепленных в евро-атлантическом контексте».

