В Германии раскрыли, почему Запад боится саммита на Аляске

Западные страны опасаются повторения сценария Ялтинской конференции 1945 года, который может произойти во время саммита между Россией и США на Аляске, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, Европа боится, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп вновь договорятся без ее участия, как это произошло после Второй мировой войны. Он отметил, что это может лишить ЕС самостоятельности в принятии ключевых решений.

На Западе очень боятся повторения «Ялты» 1945 года, когда фактически великие державы вне Европы — Советский Союз и Америка — договорились над головами всех европейцев о новом европейском обустройстве. Европа фактически 45 лет находилась в таком состоянии раздела между США и СССР без собственной воли. На самом деле выходит, что мало что изменилось, — пояснил Рар.

По его словам, западная и восточная части Европы по-прежнему находятся под влиянием США, и Россия также сохраняет на нее свое политическое воздействие. Он также не исключил, что во время саммита на Аляске разделят Украину, не спросив при этом мнения ЕС.

Европа по-прежнему не имеет собственного голоса, не является независимой, не является актором на мировой арене, а зависит от воли и судьбы других внешних акторов. По-прежнему западная и восточноевропейская части зависят от Америки, может быть, даже еще больше, чем это было во время холодной войны. Россия фактически влияет на Европу по-своему, что вызывает, конечно, некий политический бунт и противостояние. Мне кажется, чего европейцы действительно боятся, это того, что Трамп и Путин сядут за стол переговоров, разделят Украину, а европейцев вообще спрашивать не будут. Тогда им придется осознать горькую правду, — резюмировал Рар.

Ранее соратник канцлера ФРГ Фридриха Мерца, депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что концепция коллективного Запада гибнет из-за встречи Путина и Трампа на Аляске. Он напомнил, что саммит пройдет без участия Украины и европейских стран.