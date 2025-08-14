Соратник Мерца раскрыл фатальное последствие саммита на Аляске для Запада

Концепция коллективного Запада гибнет из-за встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил в интервью The Washington Post соратник канцлера ФРГ Фридриха Мерца, депутат бундестага Родерих Кизеветтер. Он напомнил, что саммит пройдет без участия Украины и европейских стран.

С Западом как эмоциональным или этическим термином покончено. Это мое главное опасение, – сказал политик.

Кизеветтер признался, что на фоне встречи на Аляске у него также вызывает серьезное беспокойство судьба украинского народа. Парламентарий является внешнеполитическим экспертом фракции блока Христианско-социального и Христианско-демократического союзов в бундестаге. Этот консервативный блок также представляет Мерц.

Встреча российского и американского лидера пройдет в пятницу, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Журналисты опубликовали программу саммита. Она стартует 15 августа в 11:30 по местному времени (22:30 мск). Сначала Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет, после чего переговоры продолжатся с участием делегаций за рабочим завтраком. Завершится программа совместной пресс-конференцией двух лидеров.

Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп на переговорах с Путиным на Аляске намерен добиться прекращения огня на Украине. По данным СМИ, хозяин Белого дома сообщил об этом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его европейским союзникам в ходе видеоконференции.