Стало известно, о чем Трамп уведомил Зеленского перед встречей с Путиным

Стало известно, о чем Трамп уведомил Зеленского перед встречей с Путиным Axios: Трамп сообщил Зеленскому о намерении добиться прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске намерен добиться прекращения огня на Украине, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По данным издания, хозяин Белого дома сообщил об этом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его европейским союзникам в ходе видеоконференции.

Его (Трампа. — NEWS.ru) целями пятничного саммита с Владимиром Путиным являются достижение прекращения огня и лучшее понимание возможности заключения полноценного мирного соглашения, — говорится в публикации.

Трамп также предупредил, что не может принять окончательное решение по вопросу территорий. При этом он подчеркнул, что решение этой задачи может лечь в основу мирного соглашения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сделал аналогичное заявление по итогам онлайн-встречи с Трампом. По его словам, американский лидер действительно уведомил Киев и Европу о намерении добиться прекращения огня на Украине. При этом вопроса территориальных уступок стороны в ходе консультаций не касались, добавил он.