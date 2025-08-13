Макрон раскрыл цель Трампа на переговорах с Путиным Макрон: Трамп на встрече с Путиным будет добиваться прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой РФ Владимиром Путиным будет добиваться прекращения огня на Украине, заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам онлайн-встречи с европейскими лидерами и главой Белого дома. В ходе выступления, трансляция которого велась на странице Елисейского дворца в соцсети X, он отметил, что лидеры ЕС в ходе консультаций вопроса территориальных уступок не касались.

Главная цель президента США на встрече с президентом России на Аляске — попросить о прекращении огня. <...> Дискуссий об обмене территориями (на онлайн-встрече с Трампом. — NEWS.ru) не было, — сказал он.

Макрон призвал обсуждать территориальные вопросы исключительно с привлечением представителей Киева. Комментируя вероятность введения новых антироссийских санкций, французский лидер отметил, что «ничего не исключено».

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что на предстоящих переговорах России и США могут быть приняты важные решения. По его словам, на Аляске должны быть соблюдены основополагающие интересы Европы и Украины в области безопасности.