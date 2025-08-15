Трамп и Лукашенко поговорили по телефону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился с американским лидером Дональдом Трампом, передает Telegram-канал «Пул первого». По данным источника, имеющего отношение к пресс-службе главы государства, разговор совершился примерно в 16:46 по Москве.

Уточняется, что лидеры обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную проблематику и ситуацию в горячих точках. Также речь шла об Украине. Лидеры двух стран созвонились перед грядущим саммитом на Аляске с участием главы Белого дома и российского президента Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Венгрия не допустит, чтобы Евросоюз сорвал саммит на Аляске. Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддержит встречу и сделает все, чтобы помешать планам Брюсселя усложнить ее проведение. Министр также сообщил о разговоре с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым, в ходе которого стороны обсудили международную обстановку перед переговорами.

До этого Путин провел телефонный разговор с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, в ходе которого рассказал о результатах переговоров с США. Он выразил благодарность за предоставленную информацию и одобрил усилия, направленные на поиск политико-дипломатических решений украинского кризиса.