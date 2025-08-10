Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 12:02

Путин посвятил лидера одной страны в детали переговоров с США

Путин проинформировал Рахмона о ходе переговорного процесса с США

Эмомали Рахмон Эмомали Рахмон Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и сообщил о результатах переговорного процесса с США, заявила пресс-служба руководителя республики. Отмечается, что Рахмон в ходе беседы поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.

Президент России сообщил об основных результатах переговорного процесса с США. Лидер нации выразил признательность за информацию и поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса, — сказано в заявлении.

До этого информированный источник сообщал о готовности главы Белого дома Дональда Трампа к трехсторонним переговорам с участием украинского лидера Владимира Зеленского. В качестве возможной площадки для такого саммита также рассматривается Аляска. Однако в настоящее время основные усилия сосредоточены на организации двусторонней встречи российского и американского президентов.

Ранее бывший американский дипломат Чарльз Фриман, занимавший пост посла в Саудовской Аравии и временного поверенного в США в Китае и Таиланде, высказал мнение о возможном изменении позиции Вашингтона. Он отметил, что американская сторона, вероятно, начала учитывать аргументы России относительно истоков украинского конфликта и подходов к его разрешению.

США
Эмомали Рахмон
Таджикистан
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскосмос показал кадры извержения вулкана на Камчатке
Погода в Москве в понедельник, 11 августа: ждать ли похолодание и дожди
Боец Купол раскрыл, где смыкаются клещи российской армии
Украина потеряла почти полторы тысячи солдат за одни сутки
В США озвучили новую версию требований России по миру на Украине
Директор театра Вахтангова назвал причину смерти Бутусова
В Госдуме рассказали, когда родители смогут бесплатно ездить в санатории
Главарь этнической банды устроил пожар с 25 погибшими и избежал тюрьмы
Политолог назвал главную причину отказа Зеленского уступать территории
Резонансные спектакли, «Женитьба» и Париж: жизнь и творчество Юрия Бутусова
Скончался режиссер Юрий Бутусов
США усиливают военное присутствие в регионах рядом с Россией
Сторонники Гуцул устроили протест перед зданием СИЗО в Кишиневе
В одном регионе России ввели режим ЧС из-за украинского беспилотника
Боевая граната оказалась в бюстгальтере женщины после ссоры
В МИД РФ заявили, что у Москвы есть новейшее оружие кроме «Орешника»
«Страшная картина»: в Приморье вспомнили крупнейшую ядерную катастрофу
Названа величайшая фигуристка в истории СССР и России
Ситуацию вокруг ЗАЭС назвали критической
Эндокринолог назвала «золотую середину» потребления яиц
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.