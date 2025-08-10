Путин посвятил лидера одной страны в детали переговоров с США

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и сообщил о результатах переговорного процесса с США, заявила пресс-служба руководителя республики. Отмечается, что Рахмон в ходе беседы поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.

Президент России сообщил об основных результатах переговорного процесса с США. Лидер нации выразил признательность за информацию и поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса, — сказано в заявлении.

До этого информированный источник сообщал о готовности главы Белого дома Дональда Трампа к трехсторонним переговорам с участием украинского лидера Владимира Зеленского. В качестве возможной площадки для такого саммита также рассматривается Аляска. Однако в настоящее время основные усилия сосредоточены на организации двусторонней встречи российского и американского президентов.

Ранее бывший американский дипломат Чарльз Фриман, занимавший пост посла в Саудовской Аравии и временного поверенного в США в Китае и Таиланде, высказал мнение о возможном изменении позиции Вашингтона. Он отметил, что американская сторона, вероятно, начала учитывать аргументы России относительно истоков украинского конфликта и подходов к его разрешению.