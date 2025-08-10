Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 07:31

В Белом доме раскрыли отношение Трампа к встрече с Путиным и Зеленским

Reuters: Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским на Аляске

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп открыт для проведения трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. По его словам, местом для такого саммита могла бы стать Аляска.

Однако сейчас Вашингтон занимается проработкой двусторонней встречи между Путиным и Трампом на Аляске, которая запланирована на 15 августа, добавил информатор. Центральной темой грядущей встречи станет урегулирование украинского вопроса.

Ранее сообщалось, что США не приглашали Зеленского принять участие во встрече Путина с главой Белого дома. Также пока неизвестно, планируется ли включение третьих сторон в переговоры или обсуждалась ли возможность расширенного формата.

До этого европейские лидеры в совместной декларации выразили мнение, что Трамп должен вести переговоры с Путиным «только в условиях перемирия». По их словам, работа по завершению украинского конфликта должна сочетать «активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию».

Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Аляска
