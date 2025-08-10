Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 05:55

Стало известно, планировали ли США приглашать Зеленского на Аляску

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

США не приглашали украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во встрече президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске, сообщила газета The Washington Post. Источники издания не уточняют, планируется ли включение третьих сторон в переговоры или обсуждалась ли возможность расширенного формата.

Трамп не сказал, был ли Зеленский приглашен на встречу. Осведомленный о переговорах чиновник на условиях анонимности заявил, что Зеленского до сих пор не приглашали, — указано в публикации.

Ранее портал Sohu писал, что Владимир Путин подготовил для Дональда Трампа, который безуспешно пытался оказать давление на Кремль с помощью вторичных санкций и ультиматумов, нестандартный ход. В материале говорится, что Россия сейчас находится в выгодном положении, и тем неожиданнее было согласие Путина на встречу с Трампом.

До этого американские журналисты информировали, что предстоящие переговоры лидеров России и США на Аляске могут иметь катастрофические последствия для Украины. По данным обозревателей, Киев и его европейские союзники с тревогой следят за подготовкой саммита.

