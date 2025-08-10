На Западе раскрыли, в каком вопросе Вашингтон начал прислушиваться к Москве Экс-посол США Фриман: Вашингтон начал понимать доводы России по Украине

Вашингтон, возможно, начал воспринимать доводы России, касающиеся первопричин украинского конфликта и принципов его урегулирования, заявил в беседе с ТАСС экс-посол в Саудовской Аравии и временный поверенный в делах США в Китае и Таиланде Чарльз Фриман. Так он прокомментировал планы проведения личной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске 15 августа.

Складывается впечатление, что американская сторона теперь по крайней мере начала слушать российскую сторону, а также понимать, что для завершения войны должна обсуждать вопросы, поставленные Россией в декабре 2021 года в требовании о переговорах [с Западом], — подчеркнул отставной кадровый американский дипломат.

По его мнению, сейчас Трамп понимает, что на Украине не получится добиться прекращения огня, пока для этого не будет выработан «надлежащий контекст» путем переговоров. Есть надежда, что реалии вынудят хозяина Белого дома понять, из-за чего возник конфликт на Украине, резюмировал Фриман.

Ранее стало известно, что Трамп открыт для проведения трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. По сведениям источника в Белом доме, местом для такого саммита могла бы стать Аляска.