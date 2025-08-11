Европейская страна пообещала помешать Брюсселю сорвать саммит на Аляске Сийярто: Венгрия не даст Евросоюзу сорвать саммит Путина и Трампа на Аляске

Венгрия не даст Евросоюзу сорвать предстоящий саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, Будапешт заинтересован в успехе встречи мировых лидеров.

Венгрия заинтересована в успехе саммита, мы окажем ему всю необходимую поддержку и сделаем все, чтобы помешать усилиям Брюсселя сделать саммит невозможным и трудным, — написал Сийярто.

Он также добавил, что уже созвонился с первым заместителем премьер-министра России Денисом Мантуровым. Политики обсудили международные условия, которые предшествуют переговорам на Аляске.

Ранее сенатор Владимир Джабаров выразил мнение, что ЕС пытается влиться в переговоры президентов России и США для продвижения своих интересов в украинском кризисе. По его словам, западные политические силы активно пытаются сорвать прямой диалог между Москвой и Вашингтоном.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лихорадочно пытается подготовиться к встрече Путина и Трампа, которая пройдет 15 августа. По словам аналитиков, политик вместе с европейскими лидерами надеются избежать утраты территорий по итогам переговоров.