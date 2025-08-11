Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 19:25

Европейская страна пообещала помешать Брюсселю сорвать саммит на Аляске

Сийярто: Венгрия не даст Евросоюзу сорвать саммит Путина и Трампа на Аляске

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Венгрия не даст Евросоюзу сорвать предстоящий саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, Будапешт заинтересован в успехе встречи мировых лидеров.

Венгрия заинтересована в успехе саммита, мы окажем ему всю необходимую поддержку и сделаем все, чтобы помешать усилиям Брюсселя сделать саммит невозможным и трудным, — написал Сийярто.

Он также добавил, что уже созвонился с первым заместителем премьер-министра России Денисом Мантуровым. Политики обсудили международные условия, которые предшествуют переговорам на Аляске.

Ранее сенатор Владимир Джабаров выразил мнение, что ЕС пытается влиться в переговоры президентов России и США для продвижения своих интересов в украинском кризисе. По его словам, западные политические силы активно пытаются сорвать прямой диалог между Москвой и Вашингтоном.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лихорадочно пытается подготовиться к встрече Путина и Трампа, которая пройдет 15 августа. По словам аналитиков, политик вместе с европейскими лидерами надеются избежать утраты территорий по итогам переговоров.

Европа
Венгрия
Петер Сийярто
Евросоюз
саммиты
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС дерзит — пылает Украина, пророчество Ванги, диаспорам конец: что дальше
Оценена вероятность диверсий в Черном море перед встречей Путина и Трампа
Известный композитор раскрыл, что погубило Андрея Губина
Сенатор раскрыл, на что пойдет Лондон для срыва переговоров Путина и Трампа
В Госдуме предупредили о последствиях блокировки звонков в мессенджерах
Розыгрыш взяточника и пожилой вуайерист: дикие ЧП за день
Названо самое популярное направление для отдыха в России
В РФС раскрыли планы российской сборной по матчам на ноябрь
Уехала из России и работает таксисткой в Париже: как живет Мария Шалаева
Трамп раскрыл, почему Зеленского не ждут на Аляске
В Мексике отреагировали на слова Медведева о боевиках картелей на Украине
Вандал оставил послание про Трампа на стене древнего дворца
Депутат Журова отреагировала на новости об объявлении в розыск на Украине
В российских вузах нашли агентов Сороса
Перестройка: как было и к чему привело
«Пожелаю удачи»: Трамп решил умыть руки в вопросе украинского кризиса
МИД РФ: Москва готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана
Экономист раскрыл, какие интересы преследуют структуры Сороса в России
Четырехлетний ребенок на заправке стал жертвой приставаний иностранца
Трамп спрогнозировал торговые отношения между США и Россией
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.