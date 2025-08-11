В Совфеде объяснили попытки Евросоюза влезть в переговоры Путина и Трампа Сенатор Джабаров: Евросоюз хочет выторговать свои условия по украинскому кризису

Евросоюз пытается влиться в переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, чтобы продвинуть свои интересы в украинском кризисе, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, западные политические силы активно пытаются сорвать прямой диалог между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что это часть стратегии Запада, направленной на ослабление позиций России.

Эти неоконсерваторы, глубинное государство, сторонники Демократической партии США, западноевропейских либералов предпринимают любые усилия, пытаются влиться в переговоры по Украине между РФ и США, сорвать их. Они пытаются втянуть в переговорный процесс украинского лидера Владимира Зеленского, европейских лидеров. Мы понимаем, для чего это делается. Это старая, проверенная Западом тактика. РФ всегда практически выигрывает войны. Они понимают, что у нас преимущество, мы давим на всех фронтах, и они видят, что фронт украинский трещит. Им хочется любой ценой выцыганить для себя и Украины вариант, удобный для них, — пояснил Чепа.

Ранее сообщалось, что Зеленский лихорадочно пытается подготовиться к встрече Путина и Трампа, которая пройдет 15 августа на Аляске. По информации американских журналистов, президент Украины вместе с европейскими лидерами надеется избежать утраты территорий по итогам переговоров глав государств.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев ранее заявил, что украинские силовые структуры активизируют диверсионную деятельность перед предстоящими переговорами Путина и Трампа. Он отметил, что последние атаки с использованием дронов не могли быть осуществлены без помощи сообщников на территории России.