Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 16:27

В Совфеде объяснили попытки Евросоюза влезть в переговоры Путина и Трампа

Сенатор Джабаров: Евросоюз хочет выторговать свои условия по украинскому кризису

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Евросоюз пытается влиться в переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, чтобы продвинуть свои интересы в украинском кризисе, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, западные политические силы активно пытаются сорвать прямой диалог между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что это часть стратегии Запада, направленной на ослабление позиций России.

Эти неоконсерваторы, глубинное государство, сторонники Демократической партии США, западноевропейских либералов предпринимают любые усилия, пытаются влиться в переговоры по Украине между РФ и США, сорвать их. Они пытаются втянуть в переговорный процесс украинского лидера Владимира Зеленского, европейских лидеров. Мы понимаем, для чего это делается. Это старая, проверенная Западом тактика. РФ всегда практически выигрывает войны. Они понимают, что у нас преимущество, мы давим на всех фронтах, и они видят, что фронт украинский трещит. Им хочется любой ценой выцыганить для себя и Украины вариант, удобный для них, — пояснил Чепа.

Ранее сообщалось, что Зеленский лихорадочно пытается подготовиться к встрече Путина и Трампа, которая пройдет 15 августа на Аляске. По информации американских журналистов, президент Украины вместе с европейскими лидерами надеется избежать утраты территорий по итогам переговоров глав государств.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев ранее заявил, что украинские силовые структуры активизируют диверсионную деятельность перед предстоящими переговорами Путина и Трампа. Он отметил, что последние атаки с использованием дронов не могли быть осуществлены без помощи сообщников на территории России.

Владимир Зеленский
Евросоюз
Владимир Путин
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Мария Зеленина
М. Зеленина
