Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 14:00

В Госдуме предупредили о попытках срыва переговоров Путина и Трампа

Депутат Журавлев предупредил о новых провокациях Киева перед встречей на Аляске

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

Украинские силовые структуры активизируют диверсионную деятельность перед предстоящими переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru. Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне убежден, что последние атаки с использованием дронов не могли быть осуществлены без помощи сообщников на территории России.

Нет никаких сомнений в том, что у украинских террористов были, как минимум, сообщники на российской территории, — считает парламентарий.

По его словам, для доставки беспилотников могли быть использованы грузовые автомобили, а водители могли не знать о реальном содержимом перевозимого груза. Журавлев прогнозирует увеличение количества подобных инцидентов, отметив, что Киев «будет делать все возможное, чтобы обострить ситуацию перед переговорами на Аляске».

Времени у них мало, постараются организовать что-то значительное и побыстрее. А наша задача в такой ситуации — сконцентрироваться, быть бдительными и не давать противнику-террористу шансов, — заключил Журавлев.

Ранее депутат заявил, что Трамп является единственным человеком, способным заставить западные страны не подогревать конфликт на Украине. По его словам, на предстоящей встрече российского лидера с главой Белого дома украинский кризис станет темой номер один для обсуждения.

Россия
США
Украина
Алексей Журавлев
переговоры
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
