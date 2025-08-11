Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Назван человек, способный заставить Запад покончить с украинским конфликтом

Депутат Журавлев: Трамп может заставить Запад не подогревать украинский конфликт

Фото: Nathan Howard/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Единственным человеком, способным заставить западные страны не подогревать конфликт на Украине, является президент США Дональд Трамп, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, на предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина с главой Белого дома украинский кризис станет темой номер один для обсуждения.

Прежде всего [на встрече Путина и Трампа] речь пойдет о разрешении украинского конфликта, потому что всем, кто имеет к этому хоть какое-то отношение, ясно, что он лежит в сфере российско-американских отношений. От президента США и только от него в конечном итоге зависит, услышит ли Запад наши требования о безопасности и выполнит ли их. Можно сколько угодно вести переговоры с Киевом или Брюсселем, но решение все равно принимается в Вашингтоне, — пояснил Журавлев.

Он также отметил, что на встрече лидеров РФ и США могут быть затронуты и другие аспекты двусторонних отношений, включая сотрудничество в Арктике. По его словам, площадкой для таких переговоров может стать, например, город Анкоридж.

Местом встречи Путина и Трампа, конечно, может быть Анкоридж. Кроме того, если брать во внимание географическое расположение площадки, актуальными для обсуждения лидеров РФ и США могут быть вопросы сотрудничества в Арктике. Там пока только намечается соперничество. И в целом обсудить могут все, что касается двусторонних отношений. В последний раз лидеры России и США встречались еще при экс-главе Белого дома Джо Байдене, и им есть что обсудить, — резюмировал Журавлев.

Ранее сенатор США Линдси Грэм заявил, что Трамп не откажется от санкций в отношении торговых партнеров России в случае неудачи в урегулировании украинского конфликта. По его словам, Путин «презирает» санкции, но «не сможет вынести» рестрикций против стран, закупающих российскую нефть.

