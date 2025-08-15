Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 21:08

Столкновение лайнеров парализовало аэропорт в Великобритании

Аэропорт города Манчестер приостановил работу из-за столкновения двух самолетов

Фото: Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

Аэропорт Манчестера временно прекратил отправку рейсов после столкновения двух самолетов авиакомпании EasyJet на взлетно-посадочной полосе, передает Daily Express. Один лайнер должен был отправиться в Гибралтар, второй — в Париж.

EasyJet подтверждает, что два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Манчестера. <…> Безопасность наших пассажиров и экипажа — главный приоритет, — заявили представители перевозчика.

По словам сотрудников компании, начато расследование причин произошедшего. Известно, что из-за инцидента в воздушной гавани возникли массовые задержки и отмены рейсов.

Ранее в американском городе Калиспелл, штат Монтана, на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета, после чего произошел взрыв. В результате возник сильный пожар.

До этого рейс VF291 авиакомпании AJet, направлявшийся из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в Стамбул из-за недомогания у одного из пилотов. Лайнер вылетел в 21:09 по московскому времени и развернулся над Румынией. В 23:39 самолет приземлился в Стамбуле, где пилота осмотрели врачи и установили, что его жизни ничего не угрожает.

Манчестер
Великобритания
самолеты
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ выразило мнение по поводу планов Израиля оккупировать сектор Газа
Трамп озвучил, какой встречи он ждет после переговоров с Путиным
Трамп совершил неожиданный жест в адрес Путина в аэропорту на Аляске
«Редкая машина»: военэксперт о самолетах, сопровождавших борт Путина в США
Роскосмос показал снимки Анкориджа, где произошла встреча Путина и Трампа
F-22 Raptor вместо караула: как Аляска встретила Путина и делегацию РФ
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
«Можно подождать»: Ушаков оценил возможность нового саммита РФ-США
Песков рассказал, кто вместе с Путиным проведет переговоры на Аляске
Самолет Путина приземлился на Аляске
Опубликован список поручений правительству РФ по итогам ПМЭФ
Песков поделился важными планами Путина на Аляске после завершения саммита
В РПЦ помолились за исход переговоров на Аляске
Лавров высказался о шансах на отмену американских санкций против России
Путин и Трамп не станут встречаться тет-а-тет
Над США появился еще один самолет спецотряда «Россия»
Стало известно, под каким лозунгом пройдет саммит Путина и Трампа
В США назвали саммит на Аляске победой Путина
Дрон ВСУ оставил без света тысячи жителей Курской области
Трамп прибыл на Аляску, чтобы встретиться с Путиным
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.