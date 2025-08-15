Столкновение лайнеров парализовало аэропорт в Великобритании

Аэропорт Манчестера временно прекратил отправку рейсов после столкновения двух самолетов авиакомпании EasyJet на взлетно-посадочной полосе, передает Daily Express. Один лайнер должен был отправиться в Гибралтар, второй — в Париж.

EasyJet подтверждает, что два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Манчестера. <…> Безопасность наших пассажиров и экипажа — главный приоритет, — заявили представители перевозчика.

По словам сотрудников компании, начато расследование причин произошедшего. Известно, что из-за инцидента в воздушной гавани возникли массовые задержки и отмены рейсов.

Ранее в американском городе Калиспелл, штат Монтана, на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета, после чего произошел взрыв. В результате возник сильный пожар.

До этого рейс VF291 авиакомпании AJet, направлявшийся из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в Стамбул из-за недомогания у одного из пилотов. Лайнер вылетел в 21:09 по московскому времени и развернулся над Румынией. В 23:39 самолет приземлился в Стамбуле, где пилота осмотрели врачи и установили, что его жизни ничего не угрожает.