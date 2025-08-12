Два лайнера взорвались в аэропорту, не поделив одну взлетную полосу Два самолета столкнулись и взорвались на взлетной полосе в США

В американском городе Калиспелл, штат Монтана, произошла авиационная авария: два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе и взорвались, передает Associated Press. В результате инцидента возник крупный пожар.

Пока точная информация о количестве пострадавших и погибших отсутствует. На место аварии оперативно прибыли спасатели и экстренные службы, которые продолжают ликвидировать огонь и оказывают помощь возможным пострадавшим.

До этого рейс VF291 турецкой авиакомпании AJet, вылетевший из аэропорта Сабиха Гекчен в Санкт‑Петербург, экстренно вернулся в Стамбул из‑за недомогания пилота. Лайнер развернулся в небе над Румынией. После медицинского осмотра для выполнения рейса был назначен новый пилот.

Ранее стало известно, что застрявшие в аэропорту Сочи пассажиры практически опустошили все кафе, которые находятся на его территории. Последние несколько дней в воздушной гавани время от времени вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Некоторые перевозчики предоставляли еду, воду и даже оформляли в гостиницы, однако не всем удалось своевременно получить «бонусы».