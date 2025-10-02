В Скотленд-Ярде назвали терактом нападение на синагогу в Манчестере

Как минимум два человека погибли, четыре ранены в результате нападения на синагогу в Манчестере

Британская полиция признала террористическим актом нападение на синагогу в Манчестере, сообщил в эфире Sky News помощник комиссара Скотленд-Ярда Лоренс Тейлор. В результате атаки погибли два человека, а также сам нападавший.

Исходя из имеющейся информации, подразделение полиции по борьбе с терроризмом объявило произошедшее террористическим актом, — заявил он.

Тейлор добавил, что в рамках расследования происшествия полиция задержала двух человек. Самого нападавшего ликвидировали сотрудники правоохранительных органов. По словам Тейлора, личность стрелявшего известна полиции, однако в интересах следствия его имя пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что в британском Манчестере вооруженный ножом неизвестный мужчина напал на прихожан местной синагоги. Сперва сообщалось только о раненых.

До этого король Великобритании Карл III заявил, что он потрясен терактом, который произошел в синагоге. Монарх вместе с супругой Камиллой Паркер-Боулз выразил соболезнования всем, кого затронула эта трагедия.