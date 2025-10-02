Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 12:42

Неизвестный с ножом устроил резню в синагоге

Несколько человек пострадали при нападении неизвестного на синагогу в Манчестере

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В британском Манчестере вооруженный ножом неизвестный мужчина напал на прихожан местной синагоги, сообщает газета The Times со ссылкой на полицию. По ее данным, несколько человек получили ранения.

Полиция расследует «серьезный инцидент с нанесением ножевых ранений» в синагоге в Манчестере. Офицеры находятся на месте происшествия в районе Крампсолл, — говорится в материале.

До этого стало известно, что с учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу убившего начальницу работника банка в Москве Константина Топорова. Подозреваемый в убийстве признал свою вину и раскаялся. Кроме того, Топоров рассказал, что находился в состоянии стресса, когда схватился за нож.

Близкие Топорова до сих пор не могут поверить в то, что он мог лишить жизни человека. Знакомые рассказали, что вместе со старшим братом он переехал в Санкт-Петербург, где получил специальность «менеджер по созданию проектов». Мужчина родился и вырос в Кемеровской области в интеллигентной семье.

Европа
Великобритания
Манчестер
нападения
синагоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН
Землетрясение заставило тысячи жителей Стамбула бежать из зданий
Еврокомиссия узнала о подготовке Россией ответа на изъятие активов
Владелец автосалона попал под статью за неуплату налогов на 138 млн рублей
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.