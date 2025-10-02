Неизвестный с ножом устроил резню в синагоге Несколько человек пострадали при нападении неизвестного на синагогу в Манчестере

В британском Манчестере вооруженный ножом неизвестный мужчина напал на прихожан местной синагоги, сообщает газета The Times со ссылкой на полицию. По ее данным, несколько человек получили ранения.

Полиция расследует «серьезный инцидент с нанесением ножевых ранений» в синагоге в Манчестере. Офицеры находятся на месте происшествия в районе Крампсолл, — говорится в материале.

