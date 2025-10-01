Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу

Убившего начальницу работника банка в Москве Константина Топорова заключили под стражу, передает столичная прокуратура. Сообщается, что подозреваемый в убийстве признал свою вину и раскаялся. Кроме того, Топоров рассказал, что находился в состоянии стресса, когда схватился за нож.

С учетом позиции прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 40-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве женщины в отделении банка на ул. Автозаводской, — сказано в сообщении.

По данным следствия, 30 сентября 2025 года обвиняемый находился на рабочем месте в филиале банка. Между ним и коллегой возник конфликт на почве личной неприязни. После этого Топоров нанес женщине не менее двух ударов ножом в области шеи и груди.

Ранее стало известно, что близкие Топорова до сих пор не могут поверить в то, что он мог лишить жизни человека. Знакомые рассказали, что вместе со старшим братом он переехал в Санкт-Петербург, где получил специальность «менеджер по созданию проектов». Они даже собирались открыть пекарню, но Топоров перебрался в столицу. В Москве он поработал в нескольких местах.