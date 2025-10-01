Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 16:17

Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу

Избрание в Чертановском суде меры пресечения Константину Топорову Избрание в Чертановском суде меры пресечения Константину Топорову Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Убившего начальницу работника банка в Москве Константина Топорова заключили под стражу, передает столичная прокуратура. Сообщается, что подозреваемый в убийстве признал свою вину и раскаялся. Кроме того, Топоров рассказал, что находился в состоянии стресса, когда схватился за нож.

С учетом позиции прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 40-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве женщины в отделении банка на ул. Автозаводской, — сказано в сообщении.

По данным следствия, 30 сентября 2025 года обвиняемый находился на рабочем месте в филиале банка. Между ним и коллегой возник конфликт на почве личной неприязни. После этого Топоров нанес женщине не менее двух ударов ножом в области шеи и груди.

Ранее стало известно, что близкие Топорова до сих пор не могут поверить в то, что он мог лишить жизни человека. Знакомые рассказали, что вместе со старшим братом он переехал в Санкт-Петербург, где получил специальность «менеджер по созданию проектов». Они даже собирались открыть пекарню, но Топоров перебрался в столицу. В Москве он поработал в нескольких местах.

убийства
аресты
Москва
ранения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
В Госдуме раскрыли, для чего Зеленский говорит о большом наступлении
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.