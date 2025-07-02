Трамп снял санкции с ряда российских банков

Президент США Дональд Трамп отменил ограничения в отношении бывшего президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова — речь идет о снятии санкций против принадлежащего экс-главе Калмыкии банка «Русский финансовый альянс», сообщается на сайте американского Минфина. Также Трамп снял запреты с нескольких других кредитных организаций.

Снятие произошло в рамках отмены санкционной политики против Сирии, так как Илюмжинов и соответствующие банки обвинялись в поддержке экс-президента страны Башара Асада. Из списка с ограничениями убрали Темпбанк, иранский Мир Бизнес Банк, РФК-Банк, «Промсырьеимпорт», «Рособоронэкспорт», «Глобальные концепции групп», Global Vision Group, «СТГ Логистик», «Маритайм Ассистанс» и другие.

Сам Илюмжинов уже отреагировал на снятие ограничений в своем Telegram-канале. По его словам, он будет рад встретиться с Трампом, поблагодарить за справедливое решение и сыграть с ним партию в шахматы.

Как первый президент Республики Калмыкия Российской Федерации воспринимаю данное решение как еще один серьезный сигнал о заинтересованности руководства США, лично президента Трампа позитивно изменить характер отношений с нашей страной, его намерении переосмыслить дальнейшее развитие международных отношений, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Трамп подпишет указ об отмене санкционной программы в отношении Сирии. При этом, как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, рестрикции против экс-президента страны Башара Асада оставят в силе.